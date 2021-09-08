Откровения агента Чичваркина: Навальный точно вернет Крым Украине

Медвежий уголПолитикаОткровения агента Чичваркина: Навальный точно вернет Крым Украине Беглый партайгеноссе Гайдара и Чубайса помогает Путину доказать, что либеральная оппозиция еще хуже.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиА не пялит ли Чича Навальниху под шумок.....?Stilianos KanakidisПристроил Чича своё членство в Навальновском крыму, вот и парится на весь мир, какой он крутой.ВИВладимир ИвановНу поди не хуже, все равно, вашего-то Путина. Это-то уж точно. Сказать можно всё, что угодно. Я не слышал не разу ничего похожего от Навального. Следует, однако, еще обратить внимание на тот факт, что Навальный Путина не травил и дело на него не фабриковал. Хоть он и плохой. И следует так или иначе все равно признать, что проблема Крыма есть. Она существует, и никто не знает, как ее решать, в т.ч. Путин. Но главная проблема на самом деле вообще не в этом. Когда вы пишите такие статьи, то вы людей сплошь считаете идиотами. Потому что сами идиоты. Проблема в СИСТЕМЕ. Чтобы не Навальный. не кто-либо еще не мог отдавать чего-нибудь, не мог отдать Крым, кто бы не пришел, чтобы таких вопросов не возникало в принципе, у первого лица попросту не должно быть такой власти. Он, президент с любой фамилией, не должен иметь такой возможности. Не переживают же американцы, что Трамп или еще какой псих подарит Техас, например. Для этого нужен парламентаризм, многопартийность, разделение властей и прочая, прочая, прочая. Говоря еще проще, чтобы Навальный или Развальный, или Путин, Дудин, Юдин не могли отдать Крым, для этого в России необходимо УПРАЗДНИТЬ ИНСТИТУТ ЦАРЯ. Как раз то, за что бороться Алексей Анатольевич Навальный. А кто создал СИСТЕМУ? Путин, кто ж еще. Вот мой ответ на ваши утверждения. Получается, что именно либералы снова правы. А не вы. И не ваш Обнулённый.Villi sherbakА где доказательства что Навального травили Вчера доктор Сосновский у Соловьева заявил, что скоро выйдет его интервью с немецким доктором, который забирал и доставлял самолетом Навального в клинику Берлина. И мы узнаем что отравления "новичком" точно не было, а отравление организма произошло из-за депрессанта литиевого, который принимал Навальный по рекомендации своего лечащего врача. Но для бота Иванова это все равно будет не доказательство, так как бабки он получает из-за бугра не за правду а за ложь.МихаилМне вот просто интересно: Кто-то на всех этих ушлепков внимание обращает? Вот их и нужно "психологически реабилитировать"!Комментировать
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