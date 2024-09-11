Врач перечислил продукты для профилактики опухоли кишечника

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор кафедры гастроэнтерологии РМАНПО Минздрава Сергей Морозов заявил, что физическая активность и питание, включающее определенные продукты, снижают риск развития колоректального рака.
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