После страшного инцидента в воздухе прекращены полеты самолетов Boeing 737 Max 9

Регулирующие органы США распорядились о временном приземлении 171 самолета Boeing 737 Max 9 после взрыва панели кабины поздно вечером в пятницу, который вынудил совершенно новый самолет авиакомпании Alaska Airlines совершить аварийную посадку, пишет The Guardian.
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