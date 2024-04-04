НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Сенатор Пушков: Макрон, вероятно, пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией

Сенатор Пушков: Макрон, вероятно, пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией

Сенатор Алексей Пушков, комментируя агрессивные заявления президента Франции, заявил, что слова Макрона о том, что он не намерен обращаться за поддержкой к НАТО в случае российских ударов по отправленным на Украину французским войскам, звучат неубедительно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх