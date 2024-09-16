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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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«Лучшим наставником ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал работник

«Лучшим наставником ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал работник Усть-Бузулукского ЛПУМГ кабельщик-спайщик 5 разряда службы связи Климов Ю.

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