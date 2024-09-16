«Лучшим наставником ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал работник Усть-Бузулукского ЛПУМГ кабельщик-спайщик 5 разряда службы связи Климов Ю.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Лучшим наставником ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал работник Усть-Бузулукского ЛПУМГ кабельщик-спайщик 5 разряда службы связи Климов Ю.