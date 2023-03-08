Евгения Медведева: «Динамо» будет лидером российского футбола в ближайшие 5-10 лет. Дай бог, и в Лиге чемпионов пошумит»

Фигуристка Евгения Медведева уверена в доминировании «Динамо» в России в ближайшие годы. – Какие шансы у «Динамо» на трофей в этом сезоне? – Это сложный пока что вопрос для меня.
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