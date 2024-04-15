В 41 год умерла известная артистка балета Александра Ежунова

Накануне стало известно о смерти выдающейся артистки, звезды балета Александры Ежуновой. Трагическими известиями с общественностью в социальных сетях поделилась худрук Музыкально-драматического театра им.
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