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Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет "Нептун"

Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет "Нептун"

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 177 дронов, 10 реактивных снарядов HIMARS и шесть ракет "Нептун", сообщили 21 сентября в министерстве обороны.

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