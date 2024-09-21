Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет "Нептун"

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 177 дронов, 10 реактивных снарядов HIMARS и шесть ракет "Нептун", сообщили 21 сентября в министерстве обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии