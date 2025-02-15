Политолог Кот о завершении СВО: Пока перспектива выглядит очень туманной

Для России важно не просто остановить конфликт, но и решить все вопросы, которые стали причиной начала специальной военной операцииПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорённость о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение полугода, а возможно, и раньше.