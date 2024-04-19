Мюнхен (ATP). 1/4 финала. Фриц играет с Дрэйпером, Зверев встретится с Гарином, Руне – с Хуслером, Оже-Альяссим – со Штруффом

Хольгер Руне встретится с Марком-Андреа Хуслером. Сетка здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала Феликс Оже-Альяссим (Канада) Ян-Леннард Штруфф (Германия) Дата проведения 19 апреля, 16.
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