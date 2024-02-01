Гаврилов: Нуланд прибыла в Киев для оценки конфликта Зеленского и Залужного

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев, чтобы оценить ситуацию с предполагаемым конфликтом между президентом Украины Владимиром Залужным и главнокомандующим ВС страны Валерием Залужным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии