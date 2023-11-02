Геронтолог Москалев рассказал, что пристрастие к сладкому ускоряет старение кожи и мозга

В последнее время много внимания уделяется вопросу о воздействии сахара в кофе и чае на организм, особенно после опубликованных исследований, утверждающих, что умеренное потребление сахара в этих напитках безопасно.
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