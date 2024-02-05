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Закон, порядок, государство

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"Размотался в столб": лютое ДТП в известном районе Владивостока "ошарашило" людей - видео

"Размотался в столб": лютое ДТП в известном районе Владивостока "ошарашило" людей - видео

Лютое ДТП в известном районе Владивостока "ошарашило" людей. Видео с места происшествия поделились очевидцы tg — канале dpscontrol_125rus (18+).

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