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Юрист Дубников: вызов из отпуска возможен только с личного согласия работника

Юрист Дубников: вызов из отпуска возможен только с личного согласия работника

В некоторых случаях вызов из отпуска действительно правомерен, однако, согласно статье 125 Трудового Кодекса РФ, прервать законный отпуск работника можно только при возникновении особых обстоятельств, которые требуют немедленного вмешательства конкретного сотрудника.

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