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Гражданам ЕС запретили участвовать в предложенной Россией схеме обмена активами

Гражданам ЕС запретили участвовать в предложенной Россией схеме обмена активами

Еврокомиссия объяснила запрет тем, что в цепочке присутствует Национальный расчетный депозитарий. Кроме того, россияне выиграли первые коллективный иск к Clearstream о разблокировке активов Еврокомиссия запретила принимать участие граждан и юрлиц ЕС в схеме обмена активами, которую предложила Россия.

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