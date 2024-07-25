Гражданам ЕС запретили участвовать в предложенной Россией схеме обмена активами

Еврокомиссия объяснила запрет тем, что в цепочке присутствует Национальный расчетный депозитарий. Кроме того, россияне выиграли первые коллективный иск к Clearstream о разблокировке активов Еврокомиссия запретила принимать участие граждан и юрлиц ЕС в схеме обмена активами, которую предложила Россия.