Озвучены сроки капитального ремонта улицы Рыленкова

Ремонт этой улицы в Смоленске идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Капитальный ремонт улицы Рыленкова в Смоленске, который идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируют завершить летом.
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