Озвучены сроки капитального ремонта улицы Рыленкова

Ремонт этой улицы в Смоленске идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Капитальный ремонт улицы Рыленкова в Смоленске, который идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируют завершить летом.