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Экс-глава МИД Австрии увидела в действиях Берлина подготовку к конфронтации с Россией

Бер­лин в оче­ред­ной раз при­ме­нил зна­ко­мый шаб­лон, обви­нив Моск­ву в недав­нем инци­ден­те с бес­пи­лот­ни­ком, не предо­ста­вив при этом ника­ких улик.

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