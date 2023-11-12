Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 413 подписчиков

В Луганске прошла церемония прощания с депутатом Народного Совета Михаилом Филипоненко (ФОТО)

В Луганске прошла церемония прощания с депутатом Народного Совета Михаилом Филипоненко (ФОТО)

Церемония прощания с депутатом Народного Совета ЛНР от ЛДПР, экс-начальником управления Народной милиции и представительства ЛНР в СЦКК Михаилом Филипоненко прошла во Дворце культуры имени Ленина в Луганске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх