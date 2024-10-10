Азербайджанец избавился от русской супруги. Родители Сарана были против женитьбы на русской девушке. Екатерине было все равно

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Да им сейчас ничего не делают там! Они примазываются и становятся козлами, еще и измываются над русскими, попавшими по легким статьям.
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1 час.
Леонид Руси
А зачем он серёжку одел? Может в сумочке и помада есть?
Ответить
1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
а где у и.иота была вторая серёжка?
Ответить
1 час.

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