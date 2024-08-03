Роспотребнадзор приостановил смену в детском лагере «Огонек» в Светлогорске

Эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией проводит в детском лагере «Огонек» города Светлогорска Управление Роспотребнадзора по Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства 3 августа в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии