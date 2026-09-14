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Новости Брянска

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В Жирятинском районе только после прокурорского нагоняя на улице появился свет и асфальт

В Жирятинском районе только после прокурорского нагоняя на улице появился свет и асфальт

Проверка показала, что дорога и освещение в деревне Старое Каплино не соответствовали госстандартам. Суд обязал устранить нарушения, ремонт завершён, организовано стационарное освещение.

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