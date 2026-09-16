Sole 24 Ore: в Италии 20% бумажных фабрик могут закрыть из-за энергокризиса

Примерно пятая часть итальянских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли могут остановить работу из-за проблем с энергетикой, пишет Sole 24 Ore.
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