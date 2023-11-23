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"Москвич" запланировал произвести в 2024 году 50 тысяч автомобилей

"Москвич" запланировал произвести в 2024 году 50 тысяч автомобилей

Директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков сообщил в интервью РИА Новости, что компания планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей своего бренда на собственном заводе в следующем году.

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