"Москвич" запланировал произвести в 2024 году 50 тысяч автомобилей

Директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков сообщил в интервью РИА Новости, что компания планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей своего бренда на собственном заводе в следующем году.
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