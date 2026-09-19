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Ультиматум от мужа-футболиста и жизнь без компромиссов: как Айдан Шенер повторила гордый характер экранной Фериде

Ультиматум от мужа-футболиста и жизнь без компромиссов: как Айдан Шенер повторила гордый характер экранной Фериде

В тот праздничный вечер турецкая актриса Айдан Шенер ждала от мужа поздравлений и душевного тепла, но вместо этого держала в руках свёрток с чёрной паранджой.

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