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У Путина остался последний шанс избежать катастрофы — Хазин

У Путина остался последний шанс избежать катастрофы — Хазин

Неспособность нынешних денежных властей России остановить процесс ослабления рубля и надёжно отодвинуть курс доллара от ключевой психологической отметки в 100 за штуку, а также отсутствие воли к снижению ключевой ставки до 4-5% годовых, позволяющей вывести экономику страны в режим самовоспроизводства, побуждает президента страны Владимира Путина думать о принятии радикальных решений,.

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