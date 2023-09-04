У Путина остался последний шанс избежать катастрофы — Хазин

Неспособность нынешних денежных властей России остановить процесс ослабления рубля и надёжно отодвинуть курс доллара от ключевой психологической отметки в 100 за штуку, а также отсутствие воли к снижению ключевой ставки до 4-5% годовых, позволяющей вывести экономику страны в режим самовоспроизводства, побуждает президента страны Владимира Путина думать о принятии радикальных решений,.