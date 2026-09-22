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Царьград

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В Ростове нашли сброс нечистот возле СНТ «Белая ромашка»

В Ростове нашли сброс нечистот возле СНТ «Белая ромашка»

В Ростове-на-Дону в траншее для отвода дождевой воды возле СНТ «Белая ромашка» и улицы Атарбекова обнаружены хозяйственно-бытовые стоки с характерным запахом, материалы проверки переданы в уполномоченные органы для установления источника сброса.

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