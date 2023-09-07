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Большая игра: Армения в обмен на Украину

Большая игра: Армения в обмен на Украину

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия больше не является главным партнером Армении - и вообще Россия может потерять Закавказье.

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Комментарии
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Владимир Витковский
Ты кто такая? Сиди и не хрюкай. Для начала надо разделаться с иудами.
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
Сопли прожуешь, разрешу обратиться, чмо опущенное.
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2 час.
Александр Каблучко
Этих идиотов история ничему не учит. Ну вырежут еще пару миллионов, хер с ними. Хитрожопыми хотят быть, ну-ну, посмотрим
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40 мин.

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