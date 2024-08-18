Джозеф Ньюгарден выиграл хаотичную гонку IndyCar на овале в Мэдисоне

Джозеф Ньюгарден выиграл хаотичную гонку IndyCar на овале в МэдисонеIndyCarДвукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден подтвердил своё звание мастера овалов, выиграв 500-мильную гонку на 1,2-мильной трассе в Мэдисоне.
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