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Саккари о дисквалификации Халеп: «Подход к любой ситуации с любым игроком просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты»

Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года. «Одно могу сказать точно: подход к любой ситуации с любым игроком, с любым спортсменом просто пугает.

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