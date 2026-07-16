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Медицинская Россия

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Водитель «скорой» погиб в ДТП

Водитель «скорой» погиб в ДТП

УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело по факту ДТП в Ливны. Водитель иномарки, пересекая перекресток, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

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