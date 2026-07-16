Водитель «скорой» погиб в ДТП

УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело по факту ДТП в Ливны. Водитель иномарки, пересекая перекресток, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.