Водитель «скорой» погиб в ДТП

УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело по факту ДТП в Ливны. Водитель иномарки, пересекая перекресток, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.
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