В Коношском районе отремонтировали дорогу к дачной деревне Аксеново

Как сообщили в администрации Коношского района, по обращениям местных жителей на участке дороги, соединяющем поселок Ерцево и деревню Аксеново, были выполнены работы по частичной подсыпке, планировке и обустройству канав дорожного полотна.
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