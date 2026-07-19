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Царьград

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В Коношском районе отремонтировали дорогу к дачной деревне Аксеново

В Коношском районе отремонтировали дорогу к дачной деревне Аксеново

Как сообщили в администрации Коношского района, по обращениям местных жителей на участке дороги, соединяющем поселок Ерцево и деревню Аксеново, были выполнены работы по частичной подсыпке, планировке и обустройству канав дорожного полотна.

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