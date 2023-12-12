Владимир Соловьев

Алекса́ндр И́горевич Коц (род. 3 сентября 1978, Южно-Сахалинск) — российский журналист и пропагандист. Этнический еврей. Семён Пегов родился в Смоленске в 1985 г., в семье педагогов. Учился в школе по вальдорфской ( «вальдорфско-штайнеровская педагогика») — альтернативная педагогическая система, опирающаяся на феноменологический метод естественнонаучного познания Гёте и науку о человеке антропософию, как путь саморазвития и духовного познания с помощью системы познания мышления человека). Окончил филологический факультет Смоленского государственного университета по специальности «журналистика». ОБЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ИЗ ОДНОГО "ФЛАКОНА". ВСЁ, КАК НА ВЫБОРАХ У ЕЛЬЦИНА.