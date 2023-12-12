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Военкор Сладков назвал «нейтралов» самыми опасными врагами России

Военкор Сладков назвал «нейтралов» самыми опасными врагами России

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что испытывает «непримиримую брезгливость» к тем россиянам, которые поддерживают обе стороны текущего конфликта на Украине.

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Владимир Соловьев
Алекса́ндр И́горевич Коц (род. 3 сентября 1978, Южно-Сахалинск) — российский журналист и пропагандист. Этнический еврей.                         Семён Пегов родился в Смоленске в 1985 г., в семье педагогов. Учился в школе по вальдорфской ( «вальдорфско-штайнеровская педагогика») — альтернативная педагогическая система, опирающаяся на феноменологический метод естественнонаучного познания Гёте и науку о человеке антропософию, как путь саморазвития и духовного познания с помощью системы познания мышления человека). Окончил филологический факультет Смоленского государственного университета по специальности «журналистика». ОБЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ИЗ ОДНОГО &quot;ФЛАКОНА&quot;. ВСЁ, КАК НА ВЫБОРАХ У ЕЛЬЦИНА.
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