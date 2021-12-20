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Омбудсмен Волынец предложила освободить малоимущие семьи от пошлины за услуги нотариуса

Омбудсмен Волынец предложила освободить малоимущие семьи от пошлины за услуги нотариуса

Москва, 20 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой об освобождении ряда российских семей от уплаты госпошлины за услуги нотариуса.

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