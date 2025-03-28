ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Его должен был совершить ранее судимый россиянин по заданию киевского режима, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
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