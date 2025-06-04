Шок в школе на Кубани! О времена, о нравы! Кто создал запретный сайт с «клубничкой»?

Об этом пишут местные паблики. Дикая история повергла в шок не только родителей. Надо отметить, что чат в Ватсапе, куда постили разную «клубничку» с детьми, создали младшеклассники! Полиция проводит проверку, ищут создателя чата.
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