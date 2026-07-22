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300 баллов — это новый «проходной минимум»?

300 баллов — это новый «проходной минимум»?

Сразу к главному: 100 баллов по ЕГЭ — это больше не гарант поступления на бюджет. Даже 90+ баллов не дают никаких гарантий.

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Комментарии
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л
людмила
Дурдом. Верните реальный, открытый, т.е. очный экзамен.
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1 м.
Наталия
Цель одна- загнать максимальное количество выпускников в колледжи. Все остальное-декорации.
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1 м.
Галина
моя внучка поступила в МЕД Академию сама. целевое, бесплатное,хорошее ЕГЭ. Так что  вот так.
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3 н.