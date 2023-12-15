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Царьград

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Лобода снова запела на русском, подготовив своё оправдание для украинцев

Лобода снова запела на русском, подготовив своё оправдание для украинцев

Лобода назвала причину, по которой она снова стала исполнять песни на русском языкеЗаслуженная артистка Украины Светлана Лобода некоторое время назад заявила, что больше не будет исполнять песни на русском языке.

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