Трамп отложил эскалацию конфликта с Ираном из-за нехватки боеприпасов

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил планы по резкому усилению военной кампании против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.