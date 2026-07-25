Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп отложил эскалацию конфликта с Ираном из-за нехватки боеприпасов

Трамп отложил эскалацию конфликта с Ираном из-за нехватки боеприпасов

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил планы по резкому усилению военной кампании против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.

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