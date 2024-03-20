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Детская смертность в 2022 году достигла исторического минимума, заявили в ООН

Детская смертность в 2022 году достигла исторического минимума, заявили в ООН

Число смертей среди детей в возрасте до пяти лет в 2022 году достигло исторического минимума. Об этом говорится в новом докладе Межучрежденческой группы ООН по оценке детской смертности, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

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