Американский юрист: сделка по дизелю ставит российские НПЗ под защиту США

В ходе вчерашних телефонных переговоров президенты США и России договорились о возобновлении экспорта дизельного топлива из РФ на мировые рынки.
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