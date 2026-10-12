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Царьград

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Беларусь взяла 55 медалей на ЧМ по радиотелеграфии в Тунисе

Беларусь взяла 55 медалей на ЧМ по радиотелеграфии в Тунисе

Белорусские радиоспортсмены завоевали 36 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград на завершившемся в тунисском Сусе 22-м чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии.

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