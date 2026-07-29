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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стрепетов о Соболеве: «Пора остановить негатив в его адрес. Он выдержал мощную отрицательную волну – не каждый сможет»

Алексей Стрепетов отметил психологическую устойчивость Александра Соболева . «К Соболеву были претензии, но сейчас уже о нем говорят много лестных слов.

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