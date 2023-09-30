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Кевина Спейси снова обвинили в сексуальном домогательстве

Кевина Спейси снова обвинили в сексуальном домогательстве

Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном домогательстве. Об этом сообщило издание Daily Beast. Потерпевший, указанный в иске под вымышленным именем «Джей Ди», утверждает, что Спейси пытался положить его руку на свои гениталии, комментировал внешность и предлагал дополнительные деньги за сексуальные услуги.

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