Кевина Спейси снова обвинили в сексуальном домогательстве

Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном домогательстве. Об этом сообщило издание Daily Beast. Потерпевший, указанный в иске под вымышленным именем «Джей Ди», утверждает, что Спейси пытался положить его руку на свои гениталии, комментировал внешность и предлагал дополнительные деньги за сексуальные услуги.