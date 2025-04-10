На Украине с опозданием признали продвижение ВС РФ в районе трассы Курахово - Запорожье

Российская армия продолжает освобождение территории Донецкой республики. Наиболее интенсивное продвижение ВС РФ уже давно происходит на Южно-Донецком направлении, где противник, несмотря на вроде как организованные загодя линии и пункты обороны вынужден постоянно отступать.