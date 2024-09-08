Путин заявил о необходимости политической стабильности в РФ

Президент России Владимир Путин, говоря о проходящих выборах, заявил, что считает крайне важным сейчас сохранение политической стабильности в стране, чему должны способствовать органы власти, которые сформируются по итогам нынешних выборов.
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