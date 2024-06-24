Жена убитого террористами в Дербенте священника рассказала о нападении

ИЗВЕСТИЯ Напавшие на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте террористы сначала убили охрану, а затем застрелили священника отца Николая, сообщила в беседе с РЕН ТВ супруга погибшего Валентина Котельникова.
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