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Царьград

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Освобождены 18 населенных пунктов: успехи на изюмском направлении

Освобождены 18 населенных пунктов: успехи на изюмском направлении

Министр обороны РФ Андрей Белоусов инспектировал войска на изюмском направлении. Генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил об освобождении 18 населенных пунктов и более 330 кв.

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