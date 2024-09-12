Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передаст президенту Джо Байдену результаты обсуждения вопроса использования украинскими военными дальнобойных ракет, предоставленных Западом для нанесения ударов по территории России.
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