В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлена обвиняемая в хищении крупной суммы денег у пенсионера

Следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимой 34-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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