Когда нечего терять: первыми в БРИКС могут вступить Беларусь и Палестина Кто крайний?На последнем саммите БРИКС в Казани были названы 13 потенциальных членов объединения.
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Когда нечего терять: первыми в БРИКС могут вступить Беларусь и Палестина Кто крайний?На последнем саммите БРИКС в Казани были названы 13 потенциальных членов объединения.
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